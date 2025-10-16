У России есть информация о подготовке британцами вместе с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По его словам, инструкторы спецназа Вооруженных сил Великобритании SAS и секретной службы MI6 запланировали удары беспилотниками по офисам и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

Британцы стремятся создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации, сказал глава спецслужбы.

В январе Киев попытался ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака могла быть совершена по наводке США и Великобритании. Он добавил, что эти страны заинтересованы в продаже дорогого американского СПГ странам Евросоюза.