МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников заявил, что Киев и Лондон готовят диверсии против «Турецкого потока»

Великобритания запланировала удары беспилотниками по офисам и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, сказал глава ФСБ.
Владимир Рубанов 2025-10-16 09:28:29
© Фото: Ministry of Energy Russia Twitter.com, Global Look Press

У России есть информация о подготовке британцами вместе с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По его словам, инструкторы спецназа Вооруженных сил Великобритании SAS и секретной службы MI6 запланировали удары беспилотниками по офисам и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

Британцы стремятся создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации, сказал глава спецслужбы.

В январе Киев попытался ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака могла быть совершена по наводке США и Великобритании. Он добавил, что эти страны заинтересованы в продаже дорогого американского СПГ странам Евросоюза.

#«Турецкий поток» #диверсии #Александр Бортников #трубопровод #фсб россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 