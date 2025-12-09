МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВКС России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа.
09-12-2025 12:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Воздушно-космические силы России сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Средствами противовоздушной обороны также уничтожены управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 280 дронов самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили украинские объекты военной промышленности, энергетической инфраструктуры, цеха сборки БПЛА и пункты дислокации в 157 районах.

Наземные подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Остаповское в Днепропетровской области.

Накануне ведомство сообщило об освобождении Червоного в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-27 #спецоперация
