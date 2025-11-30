Минобороны России сообщает об освобождении за сутки двух населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Один из них - Червоное на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» - активными и решительными действиями. Всего же в зоне ответственности этой группировки за сутки ведения боевых действий противник потерял более 145 боевиков. Также удалось уничтожить три вражеские боевые бронированные машины, 12 пикапов, два орудия, станцию РЭБ, а также пять складов с боеприпасами и материальными средствами.

Населенный пункт Новоданиловка на территории Запорожской области освободили военнослужащие группировки войск «Днепр». Всего же за сутки в зоне ответственности группировки враг потерял до 40 боевиков. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину, 13 автомобилей ВСУ, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры зачистки села Ровное от украинских боевиков. Уточняется, что населенный пункт находится на территории ДНР. Им овладели бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.