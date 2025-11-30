МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок войск «Юг» и «Днепр».
08-12-2025 12:27
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении за сутки двух населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 

Один из них - Червоное на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» - активными и решительными действиями. Всего же в зоне ответственности этой группировки за сутки ведения боевых действий противник потерял более 145 боевиков. Также удалось уничтожить три вражеские боевые бронированные машины, 12 пикапов, два орудия, станцию РЭБ, а также пять складов с боеприпасами и материальными средствами. 

Населенный пункт Новоданиловка на территории Запорожской области освободили военнослужащие группировки войск «Днепр». Всего же за сутки в зоне ответственности группировки враг потерял до 40 боевиков. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину, 13 автомобилей ВСУ, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры зачистки села Ровное от украинских боевиков. Уточняется, что населенный пункт находится на территории ДНР. Им овладели бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #запорожская область #Червоное #Новоданиловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 