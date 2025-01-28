МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названа причина недосягаемости ракет «Искандер» для украинского ПВО

Ракеты комплекса создаются по технологии «стелс», что обеспечивает им защиту от ПВО врага.
Алексей Курильченко 2025-01-28 10:33:27
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики бьют тревогу из-за применения Россией ракетных комплексов «Искандер». Его ракеты способны уничтожать укрепления противника с личным составом внутри. При этом украинские средства ПВО не в состоянии отбить удар. Об этом в программе «Между тем» заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Ракеты "Искандера" можно производить в достаточно большом количестве. При этом она труднодосягаема для средств противовоздушной обороны противника, так как при ее изготовлении используются материалы системы "стелс" (технология снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра. - Прим. ред.)», - заявил Швыткин.

Главная особенность ракет комплекса заключается в их возможности уничтожать подземные бункеры и бетонные укрепления противника. «Искандер» способен наносить удары по подземным целям на глубину до нескольких десятков метров. Благодаря этой особенности ракеты наносят существенный урон украинским войскам, подчеркнул Швыткин.

Отметим, что Министерство обороны России регулярно публикует кадры применения ракет комплекса «Искандер» по позициям украинских боевиков. Комплекс применяется не только для уничтожения укреплений, но и для поражения личного состава и военной техники врага.

Полное интервью с заместителем председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрием Швыткиным смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».

#Искандер #Украина #наш эксклюзив #Юрий Швыткин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 