Названа причина недосягаемости ракет «Искандер» для украинского ПВО

Украинские боевики бьют тревогу из-за применения Россией ракетных комплексов «Искандер». Его ракеты способны уничтожать укрепления противника с личным составом внутри. При этом украинские средства ПВО не в состоянии отбить удар. Об этом в программе «Между тем» заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Ракеты "Искандера" можно производить в достаточно большом количестве. При этом она труднодосягаема для средств противовоздушной обороны противника, так как при ее изготовлении используются материалы системы "стелс" (технология снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра. - Прим. ред.)», - заявил Швыткин.

Главная особенность ракет комплекса заключается в их возможности уничтожать подземные бункеры и бетонные укрепления противника. «Искандер» способен наносить удары по подземным целям на глубину до нескольких десятков метров. Благодаря этой особенности ракеты наносят существенный урон украинским войскам, подчеркнул Швыткин.

Отметим, что Министерство обороны России регулярно публикует кадры применения ракет комплекса «Искандер» по позициям украинских боевиков. Комплекс применяется не только для уничтожения укреплений, но и для поражения личного состава и военной техники врага.

Полное интервью с заместителем председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрием Швыткиным смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».