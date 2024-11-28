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«Искандеры» уничтожили две установки с ракетами «Гром-2» под Одессой

В МО РФ подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России.
2024-11-28 20:40:47
© Фото: MOD Russiavia, Globallookpress.com

В ответ на атаки киевского режима вглубь территории России 25 и 26 ноября «Искандеры» ударили по стартовой позиции в районе села Новомихайловка в Одесской области. В результате российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Кроме того, «Искандеры» 25 ноября уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих ATACMS в Сумской области.

Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», добавили в ведомстве.

Ранее оборонное министерство предупреждало о подготовке ответных действий, после применения ВСУ американского оружия и нанесения ударов по территории Курской области. 

Факт того, что Киев получил разрешение на подобные удары говорит о том, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, ранее сообщал Владимир Путин.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Искандер #Гром-2 #Одесская область
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