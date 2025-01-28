МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол РФ: в Сеуле серьезно восприняли заявления о поставках оружия Киеву

Георгий Зиновьев сообщил, что внутренние дела Южной Кореи вышли на первый план, а граждане выступили против военной помощи Киеву.
Никита Матосов 2025-01-28 08:55:16
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к заявлениям России в отношении военных поставок Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью изданию «Известия».

Он отметил, что правительственные круги Южной Кореи сделали акцент на внутренних вопросах и на поиске путей налаживания отношений с администрацией нового президента США. Посол РФ в Сеуле отметил, что Южная Корея осознает позицию Москвы по этому вопросу.

«Южнокорейские коллеги восприняли наши предупреждения, которые прозвучали на высшем уровне, с особым вниманием», - сказал Георгий Зиновьев.

Он также подчеркнул, что значительная часть корейского общества выступает против поставок оружия Украине.

Ранее Южная Корея отказалась продать Киеву военную технику. Южнокорейский телеканал сообщил, что власти страны проявили осторожность из-за настроений нового президента США, стремящегося к скорейшему разрешению конфликта в регионе.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что поставка оружия из Сеула Киеву станет причиной окончательного разрыва отношений между Россией и Южной Кореей.

#Украина #Южная Корея #МИД РФ #Сеул #поставки оружия #Посол РФ #георгий зиновьев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 