Посол РФ: в Сеуле серьезно восприняли заявления о поставках оружия Киеву

Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к заявлениям России в отношении военных поставок Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью изданию «Известия».

Он отметил, что правительственные круги Южной Кореи сделали акцент на внутренних вопросах и на поиске путей налаживания отношений с администрацией нового президента США. Посол РФ в Сеуле отметил, что Южная Корея осознает позицию Москвы по этому вопросу.

«Южнокорейские коллеги восприняли наши предупреждения, которые прозвучали на высшем уровне, с особым вниманием», - сказал Георгий Зиновьев.

Он также подчеркнул, что значительная часть корейского общества выступает против поставок оружия Украине.

Ранее Южная Корея отказалась продать Киеву военную технику. Южнокорейский телеканал сообщил, что власти страны проявили осторожность из-за настроений нового президента США, стремящегося к скорейшему разрешению конфликта в регионе.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что поставка оружия из Сеула Киеву станет причиной окончательного разрыва отношений между Россией и Южной Кореей.