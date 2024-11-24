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МИД РФ: южнокорейское оружие на Украине разрушит отношения Сеула и Москвы

Андрей Руденко призвал Сеул воздержаться от безрассудных шагов, подсказанных извне.
Алексей Курильченко 2024-11-24 12:23:11
© Фото: Keystone Press Agency Globallookpress

Решение о поставках Южной Кореей оружия на Украину приведет к окончательном разрушению отношений между Сеулом и Москвой. Если такое решение будет принято, Россия отреагирует всеми возможными способами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», - заявил Руденко в интервью ТАСС.

Дипломат призвал Сеул воздержаться от безрассудных шагов и руководствоваться своими национальными интересами, а не слушать подсказки извне.

Напомним, что октябре президент Южной Кореи заявил, что страна можете начать поставки своего вооружения Украине в случае, если РФ будет поставлять свое высокоточное оружие КНДР. Он также напомнил, что власти Сеула оказывали гуманитарную помощь киевскому режиму, поставляя военное снаряжение нелетального характера.

#в стране и мире #Украина #Южная Корея #МИД РФ #Андрей Руденко
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