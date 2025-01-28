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Россияне смогут разом забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

Если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты.
Сергей Лебедев 2025-01-28 08:38:13
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В этом году россияне могут разово забрать все пенсионные накопления, если они не превышают сумму в 412 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Доплата к пенсии, отметил парламентарий, будет зависеть от размера накоплений и установленного властями периода выплат.

Напомним, ранее российские власти приняли решение проиндексировать страховые пенсии до уровня инфляции, который составил 9,5%. Также с февраля увеличится размер более 40 социальных выплат и пособий, в том числе вырастет сумма материнского капитала.

В Государственной думе отметили, что федеральный бюджет готов к этим мерам.

#госдума #деньги #пенсия #размер #пенсионные накопления
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