Россияне смогут разом забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

В этом году россияне могут разово забрать все пенсионные накопления, если они не превышают сумму в 412 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Доплата к пенсии, отметил парламентарий, будет зависеть от размера накоплений и установленного властями периода выплат.

Напомним, ранее российские власти приняли решение проиндексировать страховые пенсии до уровня инфляции, который составил 9,5%. Также с февраля увеличится размер более 40 социальных выплат и пособий, в том числе вырастет сумма материнского капитала.

В Государственной думе отметили, что федеральный бюджет готов к этим мерам.