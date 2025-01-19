В Госдуме заявили о готовности бюджета к новой индексации пенсий

Федеральный бюджет готов к дополнительной индексации страховых пенсий россиян. Об этом заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Напомним, вчера в разговоре с телеканалом «Звезда» член комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшее время правительство может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. Это связано с тем, что уровень годовой инфляции по итогам прошлого года превысил прогнозируемое значение.

Депутат отметила, что уровень инфляции достиг 9,52%. При этом пенсии с января этого года проиндексировали на 7,3%.