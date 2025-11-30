В настоящее время условия для завершения украинского вооруженного конфликта значительно ухудшились, это касается киевских властей. И договариваться нужно было раньше, когда время для этого «было значительно лучшее». Об этом заявил Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Он сказал, что у Киева нет «козырей», и теперь условия для мирного урегулирования стали не в пользу Украины. Во время его последней встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским он указал ему на то, что нужно договариваться с Москвой, но тот не прислушался к словам главы американской администрации.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал Зеленскому, что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», - поделился своим видением президент США.

Похожее мнение выразил и бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На опубликованном местными СМИ видео он говорит, что в следующем 2026 году «Украина потеряет еще больше людей и территорий, а сил для изменения "траектории войны" у нее недостаточно».

Накануне из Москвы в Вашингтон вернулись спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Они доложили ему о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, которые касались украинского конфликта.