МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным

Американская делегация назвала их обстоятельными и продуктивными.
Константин Денисов 03-12-2025 22:19
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер доложили главе Белого дома Дональду Трампу о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, которое ссылается на источники в Белом доме, Уиткофф и Кушнер назвали переговоры с российским лидером обстоятельными и продуктивными.

«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», - приводит агентство слова одного из представителей администрации Трампа.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на данный момент переговоры по Украине ведутся исключительно между Россией и США. Украина и Европа сами отказались от дальнейших контактов.

Также, по словам Ушакова, позиции Москвы и Вашингтона если и не сблизились, то точно не стали дальше друг от друга. Дальнейшие переговоры будут проводиться между делегациями стран на различном уровне в закрытом режиме.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #джаред кушнер #Стивен Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 