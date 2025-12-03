Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным

Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер доложили главе Белого дома Дональду Трампу о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, которое ссылается на источники в Белом доме, Уиткофф и Кушнер назвали переговоры с российским лидером обстоятельными и продуктивными.

«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», - приводит агентство слова одного из представителей администрации Трампа.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на данный момент переговоры по Украине ведутся исключительно между Россией и США. Украина и Европа сами отказались от дальнейших контактов.

Также, по словам Ушакова, позиции Москвы и Вашингтона если и не сблизились, то точно не стали дальше друг от друга. Дальнейшие переговоры будут проводиться между делегациями стран на различном уровне в закрытом режиме.