МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Миллиардер отреагировал на информацию о продаже материалов для стены на границе с Мексикой.
Сергей Лебедев 2025-01-02 08:29:30
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

Администрация американского президента Джо Байдена совершила государственную измену, когда продала материалы для стены на границе с Мексикой. Об этом накануне заявил миллиардер Илон Маск. 

«Сто процентов измена», - написал он в социальной сети X, комментируя публикацию о распродаже стальных листов от стены по 5 долларов за штуку.

Ранее Илон Маск уже обвинял во вранье Джо Байдена, когда тот говорил о желании покончить с нелегальной миграцией в США. В подтверждение своих слов бизнесмен обратил внимание на 94 указа администрации президента, которые фактически открыли границу с Мексикой.

Недавно стало известно, что в числе первых решений избранного президента Дональда Трампа после вступления в должность будет ужесточение миграционной политики. Республиканец планирует упростить процедуру ареста нелегалов и свернуть гуманитарные программы.

Также он хочет возобновить строительство стены на границах и объявить нелегальную миграцию чрезвычайной ситуацией, чтобы разблокировать средства для дальнейшего возведения сооружения.

#граница #сша #Дональд Трамп #мексика #Джо Байден #илон маск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 