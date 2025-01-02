Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Администрация американского президента Джо Байдена совершила государственную измену, когда продала материалы для стены на границе с Мексикой. Об этом накануне заявил миллиардер Илон Маск.

«Сто процентов измена», - написал он в социальной сети X, комментируя публикацию о распродаже стальных листов от стены по 5 долларов за штуку.

Ранее Илон Маск уже обвинял во вранье Джо Байдена, когда тот говорил о желании покончить с нелегальной миграцией в США. В подтверждение своих слов бизнесмен обратил внимание на 94 указа администрации президента, которые фактически открыли границу с Мексикой.

Недавно стало известно, что в числе первых решений избранного президента Дональда Трампа после вступления в должность будет ужесточение миграционной политики. Республиканец планирует упростить процедуру ареста нелегалов и свернуть гуманитарные программы.

Также он хочет возобновить строительство стены на границах и объявить нелегальную миграцию чрезвычайной ситуацией, чтобы разблокировать средства для дальнейшего возведения сооружения.