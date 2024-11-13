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Reuters: власть Трампа начнется с ужесточения миграционной политики

Охраной границ во время президентства Дональда Трампа будут заниматься бойцы Национальной гвардии США.
Ян Брацкий 2024-11-13 00:08:13
© Фото: Carlos Moreno, dpa, Global Look Press

В числе первых решений избранного президента США Дональда Трампа после вступления в должность будет ужесточение миграционной политики. Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, республиканец планирует упростить процедуру ареста нелегалов, свернуть гуманитарные программы, а также возобновить строительство стены на границах. Кроме того, охраной границ при Трампе будут заниматься бойцы Национальной гвардии.

Источники издания заверяют, что Дональд Трамп намерен объявить нелегальную миграцию чрезвычайной ситуацией. Таким образом будут разблокированы средства для дальнейшего строительства стены.

Накануне стало известно, что Трамп намерен сделать ответственным за охрану границ бывшего директора иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.

Чиновник известен приверженностью политике «нулевой терпимости» в отношении нелегалов и намерен провести крупнейшую операцию по депортации мигрантов-нелегалов.  

#сша #мигранты #Дональд Трамп #Белый дом #нелегалы
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