Новый сезон в «Ла Скала» открыли оперой Шостаковича

Знаменитую оперу ставили в «Ла Скала» с 1992 года, в этот раз режиссер представил ее современное прочтение, которое привело зрителей в восторг.
Ян Брацкий 08-12-2025 03:18
© Фото: Claudio Furlan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьера постановки «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича открыла новый сезон миланского театра «Ла Скала». Артисты удостоились 11-минутных оваций после представления, пишет Corriere della Sera. Режиссер Василий Бархатов перенес действие оригинального произведения из деревенской глубинки 1860-х годов в середину ХХ века в городской ресторан.

Постановку приурочили к 50-летию со дня смерти Шостаковича. Знаменитую оперу ставили в «Ла Скала» с 1992 года. В новом прочтении она наиболее сложна, отметил дирижер театра Рикардо Шайи. «Леди Макбет» транслировали в прямом эфире.

Премьерный вечер принес €2,7 млн. Стоит отметить, что именитый миланский театр не отказался от российских поставок. Например, здесь с неизменным успехом показывают «Бориса Годунова». Хотя случаются отдельные инциденты с российскими артистами. В 2022 году, например, театр прервал сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко.

В начале 2023 года организаторы международного фестиваля Pianistico приняли решение отменить выступление российского виртуоза, народного артиста РФ Дениса Мацуева. У него были запланированы концерты в Бергамо и Брешии. Мэры этих городов обратились к организаторам после просьбы украинского посла.

#италия #культура #опера #ла скала #Леди Макбет
