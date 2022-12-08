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Ильдар Абдразаков рассказал, почему сезон в Ла Скала открылся «Борисом Годуновым»

Ирина Елагина
22:45 08.12.2022
Ильдар Абдразаков назвал премьеру «Бориса Годунова» в Ла Скала на русском языке грандиозным событием в мировой культуре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Teatro Alla Scala Press Office Keystone Press Agency Globallookpress
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Всемирно известный оперный театр Ла Скала несмотря на протесты Киева открыл сезон премьерой «Бориса Годунова» на русском языке. Заглавную партию в опере Модеста Мусоргского исполнил российский оперный певец Ильдар Абдразаков. Артист в эксклюзивном интервью «Звезде» назвал премьеру «грандиозным событием в мировой культуре».

Идея поставить «Бориса Годунова» в Милане появилась четыре года назад, но Абдразаков и предположить не мог, что русская опера с его участием в заглавной партии станет премьерным спектаклем на открытии сезона.

«Четыре года назад, в театре Ла Скала, тоже на открытии сезона я исполнил оперу "Аттила" Дж. Верди, и после премьеры  маэстро Риккардо Шайи спросил, что бы я еще хотел исполнить. Тогда в моем репертуаре появилась опера "Борис Годунов". И я предложил оперу в первой редакции Мусорского 1869 года. Она короткая, компактная, в основном содержание ее относится плотно именно к роли Годунова. Шайи сказал, что это отличная идея. Через несколько месяцев он вернулся с предложением, что они готовы принять постановку. Но тогда еще не рассматривалось, что это будет премьера на открытии сезона. Как это получилось, я не знаю. И получилось так, что именно в этом году Ла Скала открыл сезон именно постановкой "Бориса Годунова". Это событие стало грандиозным и для меня и, конечно же, для всей мировой культуры», - отметил певец.

Ильдар Абдразаков рассказал, что премьера прошла с успехом.

«Премьера прошла хорошо. Все очень счастливы и довольны. И я тоже счастлив, что в Милане прозвучало опера Мусоргского "Борис Годунов". Все были в восторге. До сих пор получаем поздравления», - рассказал артист.

Звезда мировой и российской оперной сцены особо подчеркнул важность того, что опера прозвучала по-русски.

«Почему важно было петь на русском языке? Важно, прежде всего, для меня, российского певца - я никогда в этом театре не исполнял оперу на русском языке. И это был мой дебют именно в исполнении партии Бориса Годунова на русском языке. После более чем 20 лет работы в этом театре, наконец, моя мечта сбылась. Я очень счастлив, что я открыл сезон в Ла Скала "Борисом Годуновым"», - поделился Ильдар Абдразаков.

Премьера оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского состоялась на открытии нового сезона театра Ла Скала 7 декабря на фоне призызов Киева отменить показ: на этом настаивал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш. Но руководитель театра Доминик Мейер заявил, что в спектакле «нет ничего, что было бы направлено против Украины. Речь идет о настоящем шедевре». Ранее в интервью итальянскому изданию Sky.It главный дирижер театра Риккардо Шайи подчеркнул, что «мы ничего не имеем против российских исполнителей. Кто мы такие, чтобы судить. Я беру на себя ответственность за этот выбор».

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