В Италии отменили концерты Мацуева на фестивале Pianistico

Мэры итальянских городов Брешиа и Бергамо, в которых должен пройти фестиваль, приняли такое решение после обращения посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

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Организаторы международного фестиваля Pianistico приняли решение отменить выступления российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских Брешиа и Бергамо, которые были запланированы на май этого года. Об этом сообщает издание QuiBrescia.

Отмена концертов была инициирована мэрами двух городов, к которым обратился посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

«Из сострадания к украинскому народу мы обратились к руководству международного фестиваля Pianistico в Брешиа и Бергамо с просьбой отменить концерты Дениса Мацуева», - говорится в ответном письме, которое было опубликовано в региональной газете Giornale di Brescia, мэров Брешиа и Бергамо Эмилио Дель Боно и Джорджио Гори.

В их обращении отмечается, что «культура, как носитель ценностей человечества и красоты, должна иметь возможность свободно выражаться, несмотря на конфликты, затрагивающими сферу политики». Несмотря на это, Дель Боно и Гори пришли к выводу, что российский музыкант оказывал поддержку президенту России Владимиру Путину с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, что, по заявлению градоначальников, характеризует Мацуева как «полностью политизированного российского пианиста».

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