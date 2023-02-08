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В Италии отменили концерты Мацуева на фестивале Pianistico

Максим Крюков
15:42 08.02.2023
Мэры итальянских городов Брешиа и Бергамо, в которых должен пройти фестиваль, приняли такое решение после обращения посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
В Италии отменили концерты Мацуева на фестивале Pianistico
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Организаторы международного фестиваля Pianistico приняли решение отменить выступления российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских Брешиа и Бергамо, которые были запланированы на май этого года. Об этом сообщает издание QuiBrescia.

Отмена концертов была инициирована мэрами двух городов, к которым обратился посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

«Из сострадания к украинскому народу мы обратились к руководству международного фестиваля Pianistico в Брешиа и Бергамо с просьбой отменить концерты Дениса Мацуева», - говорится в ответном письме, которое было опубликовано в региональной газете Giornale di Brescia, мэров Брешиа и Бергамо Эмилио Дель Боно и Джорджио Гори.

В их обращении отмечается, что «культура, как носитель ценностей человечества и красоты, должна иметь возможность свободно выражаться, несмотря на конфликты, затрагивающими сферу политики». Несмотря на это, Дель Боно и Гори пришли к выводу, что российский музыкант оказывал поддержку президенту России Владимиру Путину с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, что, по заявлению градоначальников, характеризует Мацуева как «полностью политизированного российского пианиста».

Ранее президент Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. Ломоносова заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от западных стран, в которых пытаются отменить Чайковского. По мнению главы государства, Западу есть о чем поспорить с Россией, однако это они «додумались» отменять творчество Чайковского.

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