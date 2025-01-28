Снегопады и дожди: Россия столкнулась с аномальной зимней погодой

На территории России установилась аномальная погода: в западной ее части стоит тепло и идут дожди, а на востоке - обильные снегопады, парализующие целые города.

Так, на Сахалин мощный циклон принес снег и шквалистый ветер, которые моментально сковали движение на некоторых трассах. Проехать не могут даже мощные грузовики. Коммунальные службы островного региона работают в усиленном режиме, но пока стихия сильнее. Из-за метели множество ДТП, и, как следствие, дорожные заторы. Местные власти попросили людей воздержаться от поездок на личном авто, чтобы избежать полного коллапса.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что ситуация меняется быстро, поэтому власти принимают оперативные решения. Некоторые участки дорог перекрыты, но работает железнодорожный транспорт.

Чтобы разгрузить дороги, школы Сахалинской области перевели на дистанционный формат. Отменили практически все междугородние автобусы между центром и районами. В аэропорту Южно-Сахалинска задержали десятки авиарейсов.

Жителей Владивостока также застало врасплох резкое возвращение зимы. От напряженной работы валится уже и спецтехника - улетевший с пригорка трактор оказался зрелищем гораздо более непривычным, чем растущие с каждой минутой сугробы.

По предварительным прогнозам, активный циклон стремится в сторону Японского моря. Его завершение ожидают лишь к началу выходных.

А в Центрально-европейской части России реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. Аномальное январское тепло, какого не было 111 лет. Например, в Тверской области река Валдайка уже смыла мост в деревне Михайловское.

«Это не просто потепление, это экстремальное тепло. И слово "экстремальное" - небывалое, но совершенно уместное, потому что за период инструментальных наблюдений такого тепла в конце января никогда еще не было», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предварительно, аномальное тепло сохранится в Центральной России до следующей недели. В субботу и воскресенье ожидается переходный период: температура воздуха все еще выше нормы на 6-7 градусов, но ночные значения могут опуститься до небольших отрицательных отметок - в пределах 0 ... -3 градусов.