МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Московском регионе полностью сошел снежный покров

Столичный регион столкнулся с влиянием теплых воздушных масс.
Никита Матосов 2025-01-27 12:14:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Московском регионе окончательно сошел снежный покров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, остатки зимнего покрова сохранились лишь в отдельных районах столицы.

«В Тушино еще можно заметить около 3 сантиметров снега», - заявил синоптик.

Как отметил Тишковец, причиной таяния снега стали теплые воздушные массы, которые пришли вместе с атмосферным фронтом. Согласно его прогнозам, до конца января - начала февраля в столице и Подмосковье сохранится умеренная температура без резких похолоданий. Также возможны небольшие осадки.

«Мы ожидаем небольшие отрицательные температуры ночью, от 0 до -3 градусов, днем местами температура достигнет 4 градусов тепла», - добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России температура останется значительно выше нормы до конца месяца. Он подчеркнул, что такие отклонения затронут большую часть страны, включая Москву и прилегающие регионы, где значения окажутся выше на 10-11 градусов.

#в стране и мире #Погода #температура #Евгений Тишковец #теплая зима #московский регион #снежный покров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 