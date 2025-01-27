В Московском регионе полностью сошел снежный покров

В Московском регионе окончательно сошел снежный покров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, остатки зимнего покрова сохранились лишь в отдельных районах столицы.

«В Тушино еще можно заметить около 3 сантиметров снега», - заявил синоптик.

Как отметил Тишковец, причиной таяния снега стали теплые воздушные массы, которые пришли вместе с атмосферным фронтом. Согласно его прогнозам, до конца января - начала февраля в столице и Подмосковье сохранится умеренная температура без резких похолоданий. Также возможны небольшие осадки.

«Мы ожидаем небольшие отрицательные температуры ночью, от 0 до -3 градусов, днем местами температура достигнет 4 градусов тепла», - добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России температура останется значительно выше нормы до конца месяца. Он подчеркнул, что такие отклонения затронут большую часть страны, включая Москву и прилегающие регионы, где значения окажутся выше на 10-11 градусов.