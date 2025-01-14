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Вильфанд предупредил, что весь январь в России будет теплым

На значительной части территории РФ в течение всего января сохранится высокая температура.
Дарина Криц 2025-01-14 05:39:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В январе температура воздуха на большей части территории России будет довольно высокой, но говорить о каком-либо рекорде пока рано. Такой прогноз в комментарии РИА Новости озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая. Не рекордно, но все-таки высокая», - рассказал он агентству.

Первые 12 дней нового года в российской столице, отметил он, стали теплыми, воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы.

Со среды, 15 января, и до самого праздника Крещения, продолжил метеоролог, в Москве снова ожидается оттепель.

В начале декабря прошлого года Роман Вильфанд отмечал, что нынешняя зима в России станет теплой. Так, в Сибири температура воздуха будет на 5-10 градусов выше нормы, на севере этого региона в основном будет теплая погода. По его данным, зима станет неоднородной, при этом чаще будут встречаться оттепели, чем сильные морозы, и преобладать будет более мягкая погода.

#Россия #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #теплая зима #январь #2025 год
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