Вильфанд предупредил, что весь январь в России будет теплым

В январе температура воздуха на большей части территории России будет довольно высокой, но говорить о каком-либо рекорде пока рано. Такой прогноз в комментарии РИА Новости озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая. Не рекордно, но все-таки высокая», - рассказал он агентству.

Первые 12 дней нового года в российской столице, отметил он, стали теплыми, воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы.

Со среды, 15 января, и до самого праздника Крещения, продолжил метеоролог, в Москве снова ожидается оттепель.

В начале декабря прошлого года Роман Вильфанд отмечал, что нынешняя зима в России станет теплой. Так, в Сибири температура воздуха будет на 5-10 градусов выше нормы, на севере этого региона в основном будет теплая погода. По его данным, зима станет неоднородной, при этом чаще будут встречаться оттепели, чем сильные морозы, и преобладать будет более мягкая погода.