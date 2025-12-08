В МИД заявили о переосмыслении США своей внешней политики

В новой редакции «Стратегии национальной безопасности США» заметно переосмысление внешней политики Вашингтона, особенно на фоне предыдущей версии 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Life.

По ее словам, документ признает ошибки Вашингтона в ставке на глобализм, что указывает на признание банкротства этой модели. Пока неизвестно, сможет ли администрация Дональда Трампа реально учитывать эти выводы, отметила Захарова.

Базисная идеологема «Стратегии» предполагает прекращение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение такой реальности, обратила внимание дипломат. США официально подвергают сомнению его агрессивную экспансионистскую динамику.

Россия упоминается в контексте общеевропейской безопасности без призывов к сдерживанию или экономическому давлению. Однако Вашингтон планирует достичь «энергетического доминирования», снижая влияние противников. Это указывает на стремление вытеснить Россию с глобальных энергорынков, считает Захарова.

Кроме того, в документе не раскрыто американское видение «пост ДСНВ», в частности, паритетность ядерных вооружений, сказала представитель МИД. По ее словам, положения о системе ПРО США «Золотой купол» слишком общие. Также Россия ждет конкретики по учету взаимозависимости стратегических потенциалов.