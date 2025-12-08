Сексизм, расизм и насилие: молодые немцы объяснили отношение к Бундесверу

Недовольство политикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Германии достигло пика. Его рейтинги демонстрируют новые антирекорды. Критика усиливается даже среди сторонников партий, входящих в правящую коалицию. По данным опросов среди обычных граждан статистика еще хуже. Охватившие страну масштабные протесты это лишь подтверждают.

Немецкие школьники и студенты против новых правил набора в вооруженные силы. По новому закону, все 18-летние юноши должны будут зарегистрироваться в базе данных, пройти опрос о состоянии здоровья и сообщить о готовности служить в армии. Желающих не так много, демонстрации охватили уже около 90 городов.

«В немецких вооруженных силах много сексизма, много расизма, много насилия. Мы не хотим, чтобы кто-либо из наших людей туда попадал. Мы не хотим, чтобы люди нашего возраста оказывались в каких-либо резервных списках, где они могли бы оказаться в окопах», - негодует один из участников протестов.

Главная цель правительства - увеличить численность Бундесвера. Министр обороны ФРГ Борис Писториус происходящее объясняет якобы растущей угрозой извне. При наборе в армию приоритет будет у добровольцев, но если их наберется слишком мало, служить пойдут и те, кого выберут случайным образом - по жеребьевке.

«Государство само себя защитить не может. Это должны делать люди, которые готовы отстаивать эти права, а не те, кто стоит в стороне и ждет, что это сделают другие», - напомнил Писториус.

Фридрих Мерц не раз заявлял о том, что хочет сделать Германию главной военной силой в Европе. На это немецкие «ястребы» в ближайшие годы готовы потратить почти €400 млрд. Только до конца 2026 года планируют заключить военных контрактов на €83 млрд. Заказывать будут все - от беспилотников до ракетных фрегатов. Всего 320 новых программ вооружений. Одних только танков и бронемашин до 2035 года планируется произвести еще две тысячи единиц. Кажется, 85 лет назад нечто похожее уже звучало с немецких трибун, потому устремления нынешнего канцлера ФРГ так настораживают немцев.

«Да, мы хотим мешать, когда страна готовится к милитаризации и войне под пропагандой, когда тратятся миллиарды на оружейную промышленность и поддержку Украины, вместо решения внутренних проблем - школ, мостов, инфраструктуры», - призналась лидер партии BSW Сара Вагенкнехт.

Залезть в еще большие долги, поддерживая Украину, для Мерца не кажется чем-то недальновидным. С начала СВО Берлин выделил Киеву около €40 млрд евро, а в 2026 году кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь еще на €3 млрд.

«На переговорах в Даунинг-стрит от Мерца ожидают, что он выразит обеспокоенность тем, что Берлин, будучи крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, может оказаться вынужденным покрывать большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, учитывая финансовые ограничения Франции и Великобритании», - пишет Financial Times.

Вот только все упирается в возможности, которых у Германии нет. И это все на фоне нарастающего социально-экономического и политического кризиса в стране.

«Проблема в том, что в самой Германии деньги нужны повсюду. Например, речь идет о пенсионном обеспечении - и там говорят, что денег нет. То же самое касается медицинских страховых касс. На стабилизацию страховых взносов якобы тоже нет средств», - недоумевает член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

Тем временем, рейтинги Фридриха Мерца стремительно падают.

«При федеральном канцлере Фридрихе Мерце наблюдается исторически низкий уровень поддержки. Согласно новому опросу Insa для BILD, 70% немцев недовольны "черно-красной" коалицией. Это рекордное количество. Лишь 21% довольны. Сам Мерц также продолжает терять поддержку», - приводит цифры телеканал Welt.

Пока не ясно, как сам Мерц воспринимает такие неутешительные показатели, учитывая, что его считают самым обидчивым политиком Германии: с 2021 года он подал тысячи жалоб на обычных граждан из-за оскорблений в свой адрес. И это очередной удар по репутации канцлера. У некоторых обидчиков Мерца провели обыски. «Нацистом» его назвала пенсионерка с инвалидностью. Силовики изъяли у нее телефон. Жалобы были поданы через адвокатскую фирму, которая взимает по 50% от компенсаций. Якобы, полученные деньги Мерц направлял на социальную помощь в родном округе. Верят ли в это те, кто недоволен работой канцлера - вопрос открытый.