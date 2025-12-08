Эксперт: США заявили о решающей роли силы во всех делах

Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа кардинально отличается от аналогичного документа времен Джо Байдена. Это действительно необычный документ, заявил «Звезде» эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Эта стратегия является своего рода манифестом. И она манифест для страны, которая готова жить в мире, где порядка не будет вообще. Это мир, в котором решающую роль во всех делах будет иметь сила. Прежде всего военная, но также экономическая и технологическая», - считает эксперт.

Поэтому задача Соединенных Штатов это максимально укрепить свои позиции в экономике, в военной сфере и в технологическом соревновании с другими центрами силы. В документе использованы осторожные формулировки о Китае, отметил Кортунов.

США не говорят о неизбежности конфликта, о предопределенности противостояния. В качестве угроз национальной безопасности главное внимание уделяется незаконной миграции, трансграничному наркотрафику, добавил эксперт.

«Это вопросы, касающиеся внутренних проблем Соединенных Штатов. И другие страны, и союзники, и соперники, имеют значение лишь постольку, поскольку они содействуют или мешают решению этих внутренних проблем», - говорит Кортунов.

Это относится и к европейским партнерам, и к Ближнему Востоку, и к другим регионам мира. Кроме того, в Стратегии отражена радикальная позиция по отношению к Европе.

«Есть идеологическое противостояние, есть неприязнь к европейскому неолиберализму. Но есть также и понимание того, что Европа до сих пор остается одним из главных экономических конкурентов Соединенных Штатов. И что, конечно, в этой конкурентной борьбе кто-то обязательно должен выиграть, и кто-то должен проиграть. И события последнего времени показывают, что именно США наступают, а Европа, пусть медленно, но теряет свои позиции. Я думаю, что нынешний документ еще раз подчеркивает именно эту тенденцию в трансатлантических отношениях», - резюмировал Кортунов.

Ранее в Кремле заявили, что исключение России из «прямых угроз» США является положительным шагом. В Стратегии нацбезопасности указано, что США намерены завершить украинский конфликт. Кроме того, в Белом доме намерены «восстановить стратегическую стабильность» в отношениях с Россией.