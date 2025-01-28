Гражданам Белоруссии предоставят возможность голосовать на выборах в РФ

Белорусы смогут голосовать на выборах в органы местного самоуправления в России. Такая возможность предполагается проектом протокола к российско-белорусскому договору, который одобрил белорусский президент Александр Лукашенко.

В сообщении пресс-службы лидера страны говорится, что проект протокола закрепляет возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, которые постоянно проживают на территории другого государства принять участие в местных выборах, то есть избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

В качестве основы для проведения переговоров является проект протокола о внесении изменений в договор между Минском и Москвой о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Издание ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии, отмечает, что документ стал результатом целенаправленной работы по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных. До настоящего времени белорусские граждане, постоянно проживающие на территории РФ, не могли принимать участие в местных выборах.

Александр Лукашенко вновь одержал победу на выборах президента Белоруссии 27 января. По данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием и назвал победу Лукашенко убедительной.