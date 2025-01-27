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Путин назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента

Российский президент пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.
Никита Матосов 2025-01-27 10:37:21
© Фото: Александр Демьянчук, РИА Новости

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Данную телеграмму опубликовал Кремль.

Российский лидер отметил, что такая убедительная победа свидетельствует о высоком политическом авторитете белорусского президента, а также о поддержке населением государственного курса.

«Вместе нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. Конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», - сообщается в поздравлении.

Владимир Путин подчеркнул, что в скором времени ждет Лукашенко в Москве.

Ранее глава ЦИК Белоруссии заявил о победе Лукашенко на выборах президента. Уточняется, что действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей. Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко на пресс-конференции отметил, что таковы данные после подсчета 100% бюллетеней.

#белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #ЦИК #Выборы президента #результаты голосования
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