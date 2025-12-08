МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лихачев: европейцы с ревностью смотрят на энерговооруженность Венгрии

Широкая стройка на «Пакш-2» начнется в I квартале 2026 года, сообщил гендиректор Росатома.
Россина Бодрова Владимир Рубанов 08-12-2025 18:07
© Фото: paks2.hu © Видео: ТРК «Звезда»

Европейцы смотрят на Венгрию с ревностью и черной завистью, потому что Будапешт смог обеспечить себя электроэнергией с помощью России на десятилетия вперед. Об этом заявил «Звезде» гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, Венгрия становится энерговооруженной страной.

«Это дает возможность поддерживать высокий социальный уровень и активно развивать промышленность», - подчеркнул глава госкорпорации.

Премьер-министр Виктор Орбан смог снять американские санкции, которые препятствовали строительству АЭС «Пакш-2», напомнил руководитель корпорации по атомной энергии. ЕС пытается этому препятствовать, но в первом квартале следующего года российские специалисты уже приступят к широкой стройке, сказал Лихачев.

Что касается России, то все задачи нацпроектов по линии Росатома будут выполнены до конца года, добавил он.

Ранее американские власти разрешили участие российских банков в проекте атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Лицензия на проведение операций не ограничена по времени.

#Росатом #Венгрия #Алексей Лихачев #Энергетика #наш эксклюзив #пакш-2
