Европейцы смотрят на Венгрию с ревностью и черной завистью, потому что Будапешт смог обеспечить себя электроэнергией с помощью России на десятилетия вперед. Об этом заявил «Звезде» гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, Венгрия становится энерговооруженной страной.

«Это дает возможность поддерживать высокий социальный уровень и активно развивать промышленность», - подчеркнул глава госкорпорации.

Премьер-министр Виктор Орбан смог снять американские санкции, которые препятствовали строительству АЭС «Пакш-2», напомнил руководитель корпорации по атомной энергии. ЕС пытается этому препятствовать, но в первом квартале следующего года российские специалисты уже приступят к широкой стройке, сказал Лихачев.

Что касается России, то все задачи нацпроектов по линии Росатома будут выполнены до конца года, добавил он.

Ранее американские власти разрешили участие российских банков в проекте атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Лицензия на проведение операций не ограничена по времени.