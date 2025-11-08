США отменили санкции против постройки в Венгрии АЭС «Пакш-2»

США полностью отменили санкции против строительства в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2» по проекту Росатома. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции», - рассказал политик.

В 2022 году Венгрия официально договорилась с российской госкорпорацией «Росатом» о возведении на территории единственной в стране атомной электростанции «Пакш» двух новых энергоблоков, использующих новейшие водо-водяные реакторы типа ВВЭР-1200.

После этого многие страны Запада, включая США, пытались различными способами помешать строительству. Так, например, в сентябре этого года суд в Евросоюзе вынес постановление об аннулировании разрешения Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства реакторов. Тогда в Будапеште заявили, что страна не была уличена в каких бы то ни было нарушениях, а значит работы могут беспрепятственно продолжаться.