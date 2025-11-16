МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США разрешили операции с банками России по проекту АЭС «Пакш-2»

Постановление не содержит временных ограничений на осуществление финансовых операций в рамках проекта.
Глеб Владовский 22-11-2025 02:59
© Фото: Rosatom, via, Globallookpress.com

Американские власти разрешили проведение финансовых операций с участием российских банков в рамках проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщили в Минфине США.

«В список кредитно-финансовых учреждений, на которые распространяется это разрешение, вошли Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк "Открытие", ВТБ, Альфа-Банк и другие», - пишет aif.ru.

Отмечается, что лицензия не содержит информации о временных ограничениях на проведение финансовых операций в рамках работы над проектом.

Ранее сообщалось, что США отменили санкции против строительства в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2» по проекту Росатома. Также госсекретарь Марко Рубио заявил об отсрочке санкций сроком на год.

#в стране и мире #Венгрия #российские банки #финансовые операции #пакш-2
