Песков: важно понимать итоги работы США и Украины после консультаций в Кремле

На основе достигнутых на переговорах результатов представители США уже проводили беседу с украинской стороной.
Виктория Бокий 08-12-2025 13:30
© Фото: kremlin.ru

Москве важно понимать итоги работы США и Украины после недавних российско-американских консультаций в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была проделана «обстоятельная работа». На основе достигнутых в ходе переговоров результатов представители США уже проводили беседу с украинской стороной.

«И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с (секретарем СНБО Украины. - Прим .ред.) Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы», - сказал Песков. 

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что работа по украинскому урегулированию не может вестись абсолютно публично. По его словам, российская и американская стороны понимают, что «работать надо в тишине».

«Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно, и главное, что это не дает добиться результата», - заключил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе в Кремле состоялись российско-американские переговоры, которые шли пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты стали «не дальше» от мира. 

Через два дня после переговоров американский лидер Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер верят в желание президента России Владимира Путина заключить мир и положить конец конфликту на Украине. Также он назвал эту встречу «очень хорошей».

