Историк: новая стратегия нацбезопасности США указала ЕС на его риски

Европейский союз увидел угрозу в новой стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа, поскольку документ указывает на неизбежные риски для ЕС. Об этом рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Трамп озвучил то, что говорим мы на российском телевидении на протяжении десяти лет. Что Европа в какой-то момент свернула куда-то не туда. Глобалистские элиты, которые ныне контролируют Брюссель, увидели в этом документе прямую угрозу», - объяснил он.

Семибратов добавил, что суть доктрины проста. США не отказываются от Европы, а лишь говорят о том, что ЕС должен отвечать за свою безопасность. Отмечается, что европейские лидеры должны самостоятельно договориться с Россией и прийти к мирному урегулированию на Украине.

Гость программы подчеркнул, что документ в первую очередь носит декларативный характер. Он устанавливает те общие принципы, которыми должны руководствоваться Белый дом, Государственный департамент и все лица, которые принимают решения, а первое лицо - это непосредственно Дональд Трамп.

Ранее политолог и американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» рассказал о том, что в новой стратегии нацбезопасности США предлагается не конфликтовать, а договариваться о стратегической стабильности с РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал положительным исключение России из «прямых угроз» США.