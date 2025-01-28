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Штурмовик Бурый рассказал о тактической ошибке ВСУ в Новоегоровке

Неприятель бросил все силы на оборону опорного пункта на улице. Когда он был потерян, это значило, что другие опорники прикрыть уже было нечем.
2025-01-28 16:28:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Участник штурма населенного пункта Новоегоровка в ЛНР с позывным Бурый раскрыл подробности боев за нее. Видео беседы с российским военнослужащим опубликовало МО РФ. 

Бурый отметил, что, как только штурмовики стали заходить на улицу, противник стал стягивать все силы туда, пытаясь защитить находившийся там свой опорный пункт. 

Из-за этого, как отметил штурмовик, выбить неприятеля оттуда было непросто. Но ошибка противника имела далекоидущие последствия. 

«Противник начал в спешке убегать, из-за того, что он все силы бросил туда, на будущих опорниках их уже не было», - сказал Бурый. 

Также он упомянул, что его подразделению удалось занять западную часть населенного пункта. После того как бойцы закрепились там, командир приказал отдышаться и дождаться подразделений закрепления, которым в итоге штурмовики и передали захваченные в бою позиции.

Напомним, об освобождении Новоегоровки российское оборонное ведомство сообщило 20 января. Также Минобороны России продемонстрировало видео, дающее представление о состоянии освобожденного населенного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#штурм #освобождение #спецоперация #ЛНР #Новоегоровка
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