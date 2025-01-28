Штурмовик Бурый рассказал о тактической ошибке ВСУ в Новоегоровке

Участник штурма населенного пункта Новоегоровка в ЛНР с позывным Бурый раскрыл подробности боев за нее. Видео беседы с российским военнослужащим опубликовало МО РФ.

Бурый отметил, что, как только штурмовики стали заходить на улицу, противник стал стягивать все силы туда, пытаясь защитить находившийся там свой опорный пункт.

Из-за этого, как отметил штурмовик, выбить неприятеля оттуда было непросто. Но ошибка противника имела далекоидущие последствия.

«Противник начал в спешке убегать, из-за того, что он все силы бросил туда, на будущих опорниках их уже не было», - сказал Бурый.

Также он упомянул, что его подразделению удалось занять западную часть населенного пункта. После того как бойцы закрепились там, командир приказал отдышаться и дождаться подразделений закрепления, которым в итоге штурмовики и передали захваченные в бою позиции.

Напомним, об освобождении Новоегоровки российское оборонное ведомство сообщило 20 января. Также Минобороны России продемонстрировало видео, дающее представление о состоянии освобожденного населенного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.