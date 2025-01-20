Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Шевченко и Новоегоровка.

Населенный пункт Шевченко, находившийся на территории Донецкой Народной Республики, взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Российское оборонное ведомство уточнило, что освобожденный населенный пункт Новоегоровка находится на территории Луганской Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что на территории ДНР было уничтожено орудие полевой артиллерии украинских боевиков. Это сделал экипаж российского танка Т-80БВ. Помимо самого орудия, он ликвидировал и расчет, находившийся в блиндаже. Это удалось сделать несколькими точными выстрелами из 125-миллиметровой танковой пушки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.