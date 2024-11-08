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Вашингтонский суд остановил расследование дела Трампа о «штурме Капитолия»

Прокурором был выдвинут запрос о временной приостановке слушаний по делу.
Таисия Кваша 2024-11-08 22:40:06
© Фото: Matt Bishop, Keystone Press Agency, Globallookpress

Прокурор по делу о вмешательстве в выборы против избранного на пост президента США Дональда Трампа заявил суду, что на данный момент стоит учесть результаты голосования прошедших выборов президента США.

В ходатайстве сказано, что был выдвинут запрос об отмене слушаний, чтобы правительство могло предпринять дальнейшие действия Минюста США в отношении дела.

Суд одобрил просьбу прокурора и установил срок до 2 декабря. За это время прокуратура должна предоставить от чет о дальнейших действиях.

СМИ считают, что Минюсту США придется прекратить уголовные дела против нового президента США. Так Дональд Трамп станет первым президентом в истории, который подвергался уголовному преследованию.

Напомним, что в 2021 году сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Сотни человек были арестованы по факту участия в штурме. В Вашингтоне по сей день рассматривается дело, в котором Трампу вменяют организацию беспорядков в Капитолии.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #суд #Уголовное дело
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