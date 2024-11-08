Вашингтонский суд остановил расследование дела Трампа о «штурме Капитолия»

Прокурор по делу о вмешательстве в выборы против избранного на пост президента США Дональда Трампа заявил суду, что на данный момент стоит учесть результаты голосования прошедших выборов президента США.

В ходатайстве сказано, что был выдвинут запрос об отмене слушаний, чтобы правительство могло предпринять дальнейшие действия Минюста США в отношении дела.

Суд одобрил просьбу прокурора и установил срок до 2 декабря. За это время прокуратура должна предоставить от чет о дальнейших действиях.

СМИ считают, что Минюсту США придется прекратить уголовные дела против нового президента США. Так Дональд Трамп станет первым президентом в истории, который подвергался уголовному преследованию.

Напомним, что в 2021 году сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Сотни человек были арестованы по факту участия в штурме. В Вашингтоне по сей день рассматривается дело, в котором Трампу вменяют организацию беспорядков в Капитолии.