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Экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков в Курской области

Летчики нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в рамках поддержки сухопутных войск.
2025-01-25 10:50:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа Ка-52М по поддержке сухопутных войск в Курской области. Он действовал в составе смешанной тактической группы.

Российские летчики сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожили боевиков и бронетехнику украинских националистов.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», - говорится в сообщении ведомства.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетные маневры. Они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвратили поражение вертолета в результате возможных пусков ракет украинских переносных зенитных ракетных комплексов. 

В оборонном ведомстве отметили, что уничтожение заявленных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее в Курской области экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав ВСУ и украинскую бронетехнику во время ночного боевого вылета. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Ка-52М
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