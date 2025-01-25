Экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа Ка-52М по поддержке сухопутных войск в Курской области. Он действовал в составе смешанной тактической группы.

Российские летчики сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожили боевиков и бронетехнику украинских националистов.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», - говорится в сообщении ведомства.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетные маневры. Они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвратили поражение вертолета в результате возможных пусков ракет украинских переносных зенитных ракетных комплексов.

В оборонном ведомстве отметили, что уничтожение заявленных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее в Курской области экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав ВСУ и украинскую бронетехнику во время ночного боевого вылета.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.