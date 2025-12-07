МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп-младший предрек скорую потерю поддержки Украины со стороны отца

Причиной этому является коррупция и вызывающее поведение Зеленского.
Тимур Юсупов 07-12-2025 21:45
© Фото: AJT, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сын президента США Дональд Трамп-младший высказал мнение, что его отец может в ближайшее время отвернуться от Украины. Как пишет издание Politico, причиной этому является громкий коррупционный скандал, в котором последние месяцы увязла киевская верхушка.

По словам Трампа-младшего, коррупция всегда являлась общеизвестной проблемой Украины, что негативно влияло на ее имидж в глазах международных партнеров.

«Я думаю, что он может это сделать. Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем - заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», - заявил сын американского президента.

Трамп-младший также негативно отозвался о главе киевского режима Владимире Зеленском, удивившись тому, что левая часть американского общества предпочитает игнорировать его поведение, рисуя себе образ «божества».

Ранее сын главы Белого дома заявил, что конфликт на Украине будет продолжатся до тех пор, пока Запад выделяет Киеву деньги. По словам Трампа-младшего, Владимир Зеленский позволяет своему окружению разворовывать эти средства, поскольку понимает, что следующие выборы он проиграет.

#в стране и мире #Украина #сша #Трамп #Зеленский #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Дональд Трамп-младший
