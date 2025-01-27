В МИД РФ предостерегли от поездок в Демократическую Республику Конго

Россиян призвали воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго (ДРК) в связи с боевыми действиями на востоке страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население... рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву - при первой возможности покинуть этот регион», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что никто из находящихся в ДРК россиян не пострадал.

В МИД РФ также призвали стороны к незамедлительному прекращению огня и возобновлению переговорного процесса.

Напомним, что в 2021 году группировка «Движение 23 марта» («М23») начала боевые действия против местных властей на востоке страны. Им удалось захватить несколько городов и более 100 поселков в провинции Северное Киву.