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В МИД РФ предостерегли от поездок в Демократическую Республику Конго

В ведомстве также призвали прекратить боевые действие на востоке страны и возобновить переговоры.
Глеб Владовский 2025-01-27 20:55:48
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Россиян призвали воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго (ДРК) в связи с боевыми действиями на востоке страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население... рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву - при первой возможности покинуть этот регион», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что никто из находящихся в ДРК россиян не пострадал.

В МИД РФ также призвали стороны к незамедлительному прекращению огня и возобновлению переговорного процесса.

Напомним, что в 2021 году группировка «Движение 23 марта» («М23») начала боевые действия против местных властей на востоке страны. Им удалось захватить несколько городов и более 100 поселков в провинции Северное Киву.

#в стране и мире #МИД РФ #боевые действия #демократическая республика конго #ДРК
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