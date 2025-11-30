МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Астроном Леб: у космического объекта 3I/ATLAS может быть два хвоста

Ави Леб отметил, что космический объект во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения.
Дарья Ситникова 08-12-2025 00:30
© Фото: CNSA, XinHua, Globallookpress

Космический объект 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Об этом сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

«Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли, - Прим.ред.) в сторону Солнца», - сказал он.

Леб также подчеркнул особенности антихвоста космического объекта. Отметив, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения. Это явление не характерно для известных комет и требует объяснения.

До этого в СМИ активно распространялась новость, что приковавший внимание ученых со всего мира космический объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения. Эксперт Российской академии наук Натан Эйсмонт перечислил факты, опровергающие, что недавно обнаруженный межзвездный объект 3I/ATLAS может быть искусственно созданным или управляемым инопланетной цивилизацией. По его словам, главное и единственное отличительное свойство кометы в том, что она залетела в Солнечную систему из другой галактики.

