В РАН объяснили, почему особенности 3I/ATLAS - не повод искать инопланетян

Эксперт Российской академии наук Натан Эйсмонт опроверг распространившиеся в СМИ слухи о том, что недавно обнаруженный межзвёздный объект 3I/ATLAS может быть искусственно созданным или управляемым инопланетной цивилизацией. По его словам, речь идёт о всего лишь межзвёздной комете, залетевшей в Солнечную систему, и именно это является её главным и единственным отличительным свойством.

Специалист отметил, что все аргументы в пользу искусственной природы объекта были раскручены благодаря активности астрофизика Абрахама (Ави) Лоуба, который, как выразился эксперт, сумел «заинтересовать масс-медиа» и придать своим гипотезам чрезмерный резонанс. Тем не менее ни одна из заявленных Лоубом «странностей» объекта не подтверждает наличие у 3I/ATLAS признаков искусственного происхождения.

«Астрономическим сообществом, как таковым, она не считалась искусственно созданной. Она рассматривалась как межзвездная комета. Это уже вторая межзвездная комета, которая залетела в Солнечную систему. И вот это ее самая главная характеристика. А все остальное сильно надуманное. Притянутое, я бы сказал, за уши Абрахамом Лоубом», - считает ученый.

Так, движение космического тела по часовой стрелке не является уникальным для нашей Галактики — оно также наблюдается, например, у кометы Галлея. Близость траектории к плоскости эклиптики (воображаемая плоскость, в которой находится орбита Земли вокруг Солнца) также считается нормой. Отклонения от гравитационной траектории объясняются обычными процессами испарения газов и выбросом пыли, создающими непредсказуемую реактивную тягу, характерную для большинства комет. Наличие нескольких хвостов, направленных в разные стороны также является стандартным кометным явлением .

С научной точки зрения оснований считать объект искусственным нет. Эксперт подчеркнул, что речь все-таки идёт о естественной межзвёздной комете, имеющей необычные характеристики лишь потому, что она сформировалась за пределами Солнечной системы. Дальнейшие рассуждения стоит продолжать лишь после проведения спектроскопического анализа, на основании новых данных которого, ученые смогут лучше понять условия в других планетных системах.

Всеобщий ажиотаж же, по мнению Эйсмонта, вызван погоней Лоуба за собственными интересами. Обладающий значительным авторитетом в научном сообществе и ранее руководивший одним из департаментов Гарвардского университета ученый, привлекая внимание общественности к теме, мог всего лишь добиваться увеличения финансирования собственных исследований.

«Ну, что касается Лёва, он, конечно, профессионал очень высокого уровня. По-видимому, у него были какие-то мотивы для того, чтобы поднимать эту шумиху, потому что глупо подозревать, что он в этой теме ничего не понимает. То есть, ему, может быть, действительно вот такой шум был в каком-то смысле нужен. Если много шуму, то, наверное, можно рассчитывать на более щедрое финансирование своих работ. Я другого объяснения не знаю - или он вот такой фанатик, или не совсем искренний человек», - высказался эксперт.

Ранее в СМИ активно распространялась новость, что приковавший внимание ученых со всего мира космический объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения.