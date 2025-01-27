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Гинцбург: первые пациенты получат российскую онковакцину в сентябре

Предполагается, что применение нового отечественного лекарства приведет к полному исчезновению опухолей. Лечение планируют запустить в сентябре.
Никита Матосов 2025-01-27 08:12:29
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Первые пациенты, которые получат российскую онковакцину, начнут лечение уже в сентябре. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат будет применяться не только для лечения пациентов с первичной меланомой, но и для тех, кто уже прошел определенные этапы терапии.

«Согласно плану дорожной карты, представленной в Минздрав, мы должны получить разрешение к концу августа, чтобы в сентябре 2025 года начать лечение людей», - поделился Гинцбург с РИА Новости.

Он также отметил, что план дорожной карты в Минздраве пока утвержден не окончательно. После официального начала использования препарата его будут вводить пациентам с первичной меланомой, а также тем, кто уже прошел определенные стадии лечения. Гинцбург заявил, что применение нового лекарства должно привести к исчезновению опухолей и метастазов.

«Меланома просто рассасывается и исчезает, включая метастазирование. Я не исключаю, что мы увидим пациентов даже с четвертой стадией», - отметил он.

Директор НИЦ подчеркнул, что препарат также будут испытывать на других онкологических заболеваниях, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы. Исследователи планируют разрабатывать индивидуальные вакцины для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта, который будет анализировать характеристики опухоли и создавать «чертеж» препарата, необходимого для производства вакцины, в течение недели.

Ранее в Минздраве сообщили, что российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. В ведомстве подчеркнули, что на начальном этапе появления на рынке онкологические препараты стоят дорого. Когда процесс производства стабилизируется, в Министерстве здравоохранения планируют выйти на уровень около 300 тысяч рублей за дозу вакцины. 

Напомним, Владимир Путин отметил, что введение российской онковакцины станет значительным достижением.

#Медицина #лекарства #вакцина #Владимир Путин #минздрав #рак #Гинцбург #вакцина от рака
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