Путин заявил, что внедрение российской онковакцины станет прорывом

Российская вакцина от рака станет прорывом. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

По словам главы ФМБА, ученые закончили трехлетний цикл исследований по препарату. Она отметила, что в ходе испытаний вакцины на животных опухоль сократилась более чем на 80%.

«Это все равно прорыв будет», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми получить вакцину от рака в рамках клинических исследований. По его словам, препарат является персонализированным, поэтому его испытание отличается от привычного - оно не будет таким массовым и не включает традиционных первой, второй и третьей фаз.