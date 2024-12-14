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В Минздраве заявили, что российская вакцина от рака будет бесплатной

Стоимость производства препарата ожидается на уровне около 300 тысяч рублей за единицу.
Владимир Рубанов 2024-12-14 17:23:25
© Фото: MÃƒÂ°Rcio Pannunzio Keystone Press Agency, Global Look Press

Разрабатываемую в России вакцину от рака будут предоставлять пациентам бесплатно, заявил в эфире «Радио России» главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, стоят дорого, сказал Карпин. Особенно на начальном этапе их появления на рынке. Но когда технология будет налажена, стоимость вакцины должна снизиться. В Минздраве планируют выйти на уровень около 300 тысяч рублей за единицу.

«Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», - сказал Каприн.

Разрабатываемая вакцина от рака будет персонализированной, рассказывал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми получить этот препарат.

Вакцина разработана с учетом индивидуальных особенностей, поэтому процесс ее испытания отличается от стандартного. Он не предполагает массового участия и не включает в себя стандартные этапы: первую, вторую и третью фазы.

Глава ФМБА Вероника Скворцова докладывала президенту в ноябре, что ученые закончили трехлетний цикл исследований по препарату. По ее словам, в ходе испытаний вакцины на животных опухоль у них сокращалась более чем на 80%.

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