Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушениях закона об иноагентах

Следственный комитет объявил в розыск Алишера Моргенштерна*в рамках расследования уголовного дела о несоблюдении им правил для иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных структурах.

«В ходе предварительного следствия по делу, возбужденному в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента"), рэпера объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По данному делу расследование продолжается», - сообщил источник агентства.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг данную информацию. Он отметил, что следственные органы не имеют оснований для розыска, так как рэпер не скрывает своего местоположения и в настоящее время находится на лечении.

«Моргенштерн* не скрывается от следствия, его местонахождение известно. В данный момент он проходит курс лечения, о чем он заявлял публично», - сказал Жорин.

Защитник отказался от дальнейших комментариев, сославшись на адвокатскую тайну.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Моргенштерна* за нарушение закона об иностранных агентах. Ему грозили серьезные штрафы или тюремное заключение. Артист продолжал публиковать видео в своих социальных сетях, не прикладывая к ним специальной отметки, что является нарушением. Максимальное наказание по данной статье - заключение до двух лет.

Напомним, рэпер был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года.

* Моргенштерн - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.