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На Моргенштерна* завели уголовное дело

За нарушение закона об иностранных агентах Моргенштерну* грозит крупный штраф или тюремный срок.
Ян Брацкий 2024-09-08 09:24:59
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский музыкант и рэп-исполнитель Моргенштерн* (признан иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что артист долгое время публиковал видео в своих социальных сетях, не сопровождая ролики специальной пометкой. Санкции по этой статье предусматривают штраф или заключение под стражу на срок до двух лет.

Напомним, в реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. В графе «Сведения об иностранных источниках» в записи указаны организации из Украины и Израиля. Кроме того, в Минюсте РФ подозревают, что Моргенштерн* может заниматься политической деятельностью.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#Уголовное дело #минюст рф #моргенштерн #иноагент
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