Моргенштерна признали иноагентом

В графе «Сведения об иностранных источниках» в записи о музыканте на сайте ведомства указаны организации из Израиля и Украины.

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Минюст РФ признал музыканта Алишера Валеева, известного под псевдонимом «Моргенштерн», иностранным агентом. Соответствующая запись появилась на официальном сайте ведомства.

В графе «Сведения об иностранных источниках» в записи указаны организации из Израиля и Украины. Кроме того, министерство полагает, что Моргенштерн занимается осуществлением политической деятельности.

Исполнитель покинул Россию в ноябре 2021 года. Тогда глава СК РФ обвинил рэпера в торговле наркотиками. Кроме того, Моргенштерн испытывал проблемы с общественными организациями после спорных высказываний о Дне Победы.

Ранее Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иностранных агентов политолога Екатерину Шульман, журналиста Юрия Дудя и еще семь физических лиц, среди которых художник-карикатурист Сергей Елкин.