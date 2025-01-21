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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции

Путин отметил, что переговоры в начале года стали доброй традицией.
Ирина Егорова 2025-01-21 12:21:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Путин отметил, что переговоры в начале года уже стали доброй традицией. Собеседники обсудили российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран.

«Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», - отметил российский лидер.

По его словам, совместная работа РФ и КНР играет стабилизирующую роль в международных делах - на полях ООН, Совбеза ООН, в «Группе двадцати», АТЭС.

Также Путин отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года - он составил более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов.

«КНР - наш главный торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран - торговых контрагентов Китая», - добавил Путин.

В заключение он поздравил китайский народ с Новым годом и наступающим Праздником весны и пожелал крепкого здоровья своему коллеге. А также по-китайски пожелал ему удачи в десяти тысячах дел. 

#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры
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