Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Путин отметил, что переговоры в начале года уже стали доброй традицией. Собеседники обсудили российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран.

«Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», - отметил российский лидер.

По его словам, совместная работа РФ и КНР играет стабилизирующую роль в международных делах - на полях ООН, Совбеза ООН, в «Группе двадцати», АТЭС.

Также Путин отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года - он составил более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов.

«КНР - наш главный торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран - торговых контрагентов Китая», - добавил Путин.

В заключение он поздравил китайский народ с Новым годом и наступающим Праздником весны и пожелал крепкого здоровья своему коллеге. А также по-китайски пожелал ему удачи в десяти тысячах дел.