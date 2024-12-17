Пекин заявил, что его отношения с Москвой не направлены против кого-либо

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики не направлено против третьих стран, но и не подвержено внешнему вмешательству. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов. Они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами», - пояснил китайский министр.

Также оба государства направят совместные усилия на поддержание стратегического взаимного доверия и глобальной стабильности, отметил Ван И. Он обратил внимание на произошедшие в мире серьезные изменения, добавив, что Москва и Пекин будут оказывать друг другу поддержку. Своим видением ситуации он поделился во время конференции по международной ситуации в уходящем 2024 году и китайской дипломатии.

«Сталкиваясь с серьезными изменениями международной ситуации, Китай и Россия будут поддерживать высокую степень стратегического взаимного доверия, <...> будут поддерживать друг друга в развитии и возрождении, а также совместно защищать глобальную стратегическую стабильность», - подчеркнул высокопоставленный китайский дипломат.

Прежде Ван И констатировал устойчивость дипотношений России и Китая. По его словам, произошедшие в 2024 году встречи между лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином помогли углублению дипломатических отношений между соседними государствами.