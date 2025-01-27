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Вильфанд предупредил о превышающей норму температуре до конца января

В начале недели на 85% российской территории температура будет превышать норму, затем - на 75-80% площади.
Дарина Криц 2025-01-27 03:58:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

До конца текущего месяца температура воздуха будет превышать норму на значительной территории России. По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая аномалия затронет 75-85% страны.

«Очень теплая погода ожидается на всей европейской территории России, усредненная температура за период с 27 по 31 января на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье будет превышать норму на 12 градусов. Процентов 75-80 территории будет с температурой, превышающей норму, где-то три четверти страны, причем вот если говорить о первых днях этой недели, в понедельник-вторник значение составит даже 85%», - рассказал он в комментарии ТАСС.

Вильфанд добавил, что на юге европейской части России аномальная температура на 8 градусов превысит значение нормы, при этом на севере - на 6-8 градусов. В Москве и сопредельных регионах значение окажется выше на 10-11 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал, что весь январь в России будет теплым, а затем сообщал, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет, среднегодовая температура в Москве составила 8 градусов выше нуля.

#в стране и мире #Погода #гидрометцентр рф #Роман Вильфанд #аномалия #теплая зима #температура воздуха
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