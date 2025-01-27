Вильфанд предупредил о превышающей норму температуре до конца января

До конца текущего месяца температура воздуха будет превышать норму на значительной территории России. По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая аномалия затронет 75-85% страны.

«Очень теплая погода ожидается на всей европейской территории России, усредненная температура за период с 27 по 31 января на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье будет превышать норму на 12 градусов. Процентов 75-80 территории будет с температурой, превышающей норму, где-то три четверти страны, причем вот если говорить о первых днях этой недели, в понедельник-вторник значение составит даже 85%», - рассказал он в комментарии ТАСС.

Вильфанд добавил, что на юге европейской части России аномальная температура на 8 градусов превысит значение нормы, при этом на севере - на 6-8 градусов. В Москве и сопредельных регионах значение окажется выше на 10-11 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал, что весь январь в России будет теплым, а затем сообщал, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет, среднегодовая температура в Москве составила 8 градусов выше нуля.