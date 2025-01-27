Американский журналист Такер Карлсон сделал вывод, что Соединенные Штаты атаковали газопровод «Северный поток», целясь таким образом в Германию. Получается, что, продолжил он, одна страна-член НАТО напала на другую. Своим мнением Карлсон поделился в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

«Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию», - заявил Такер Карлсон.

Он предположил, к чему это приведет, - к уничтожению Европейского союза, а также и Североатлантического альянса, «когда люди очнутся от своего состояния сна». Кроме того, подрыв магистральных газопроводов уже привел к краху немецкой экономики, уверен Карлсон.

Подобную точку зрения бывший ведущий телеканала Fox News озвучивал в беседе с президентом Сербии Александром Вучичем. Тогда он сказал, что «администрация Байдена или ее посредники просто убивают» экономику ФРГ.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном прокомментировал тему взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он пояснил, почему Москва не делится своими свидетельствами о диверсии на этих объектах энергоинфраструктуры.