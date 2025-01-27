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Карлсон заявил, что США атаковали Германию, взорвав «Северные потоки»

Такер Карлсон считает, что, взорвав «Северные потоки» и будучи членом НАТО, США атаковали Германию - другого члена альянса.
Марина Крижановская 2025-01-27 23:33:45
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон сделал вывод, что Соединенные Штаты атаковали газопровод «Северный поток», целясь таким образом в Германию. Получается, что, продолжил он, одна страна-член НАТО напала на другую. Своим мнением Карлсон поделился в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

«Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию», - заявил Такер Карлсон.

Он предположил, к чему это приведет, - к уничтожению Европейского союза, а также и Североатлантического альянса, «когда люди очнутся от своего состояния сна». Кроме того, подрыв магистральных газопроводов уже привел к краху немецкой экономики, уверен Карлсон.

Подобную точку зрения бывший ведущий телеканала Fox News озвучивал в беседе с президентом Сербии Александром Вучичем. Тогда он сказал, что «администрация Байдена или ее посредники просто убивают» экономику ФРГ.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном прокомментировал тему взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он пояснил, почему Москва не делится своими свидетельствами о диверсии на этих объектах энергоинфраструктуры.

#в стране и мире #НАТО #сша #Германия #Северный поток #взрыв газопровода #Такер Карлсон
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