МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: всему миру ясно, что произошло с «Северными потоками»

По словам президента, правду знают и американские аналитики, которые открыто об этом говорят.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 04:16:01
© Фото: Jens Büttner, ZB Globallookpress

Президент России Владимир Путин заявил, что всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были взорваны в сентябре 2022 года.

«Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», - сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос Карлсона о причинах, почему Москва не делится собственными свидетельствами о диверсии на газопроводах.  

Напомним, ранее Путин выразил мнение о том, что за взрывами на газопроводах стоят американцы, допустив, что диверсию также могли осуществить представители других стран, но с подачи Вашингтона.

Интервью Владимира Путина было опубликовано сегодня в 02:00 по московскому времени. Карлсон в качестве причины для беседы с российским лидером назвал неведение американцев касательно происходящего в России и на Украине. 

#интервью #Диверсия #Владимир Путин #взрывы #Такер Карлсон #Северные потоки
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 