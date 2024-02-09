Путин: всему миру ясно, что произошло с «Северными потоками»

Президент России Владимир Путин заявил, что всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были взорваны в сентябре 2022 года.

«Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», - сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос Карлсона о причинах, почему Москва не делится собственными свидетельствами о диверсии на газопроводах.

Напомним, ранее Путин выразил мнение о том, что за взрывами на газопроводах стоят американцы, допустив, что диверсию также могли осуществить представители других стран, но с подачи Вашингтона.

Интервью Владимира Путина было опубликовано сегодня в 02:00 по московскому времени. Карлсон в качестве причины для беседы с российским лидером назвал неведение американцев касательно происходящего в России и на Украине.