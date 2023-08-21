Вучич рассказал Такеру Карлсону об убийстве экономики ЕС

© Фото: TuckerCarlson, X(Twitter)

Экс-ведущий Fox News и политический обозреватель Такер Карлсон, который известен острыми высказываниями в адрес правительства США, встретился с сербским президентом Александром Вучичем. Об этом американский журналист сообщил на своей странице в социальной сети «X» (Twitter).

Беседа состоялась в венгерской столице Будапеште. В ходе интервью, по словам Карлсона, Вучич заявил, что конфликт на Украине, в котором НАТО противостоит России, сокрушил европейскую экономику.

«Разрушение "Северных потоков" администрацией Байдена или ее посредниками просто убивает немецкую экономику», - отметил журналист.

По словам Карлсона, это по сути является нападением одной страны НАТО на другую. Последствия диверсии чувствуются по всей Европе, подытожил журналист.

Напомним, в конце апреля этого года экс-ведущий Fox Карлсон сказал, что покинул телеканал из-за отсутствия свободы слова. По его мнению, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и пустыми, а дебаты о важных вещах запрещены по решению «обеих политических партий и их доноров». Также он огорчен ограниченным кругом тем, которые могут обсуждать средствах массовой информации.

Позже американский журналист Джексон Хинкл заявил, что увольнение Такера Карлсона связано с его критикой деятельности США на Украине, а также президента Владимира Зеленского.