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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 20 тысяч членов ХАМАС

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о своей отставке, указав датой ухода с должности 6 марта.
Ян Брацкий 2025-01-21 23:44:12
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Global Look Press

За 15 месяцев военной операции в секторе Газа израильские военные уничтожили около 20 тысяч членов палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Военное крыло ХАМАС пострадало очень сильно, большая часть руководства организации была ликвидирована, начиная с Яхьи Синвара. ЦАХАЛ ликвидировал около 20 тысяч боевиков-террористов ХАМАС», - сказал Халеви, сообщение которого распространила армейская пресс-служба.

Кроме того, за время боевых действий против шиитского движения «Хезболла» израильские силы уничтожили порядка четырех тысяч членов ливанской организации, добавил Халеви.

После начальник Генштаба армии освобождения Израиля объявил о своей скорой отставке. В оставшееся на службе время Герци Халеви намерен заниматься укреплением текущей обороны Израиля.

В свою очередь, Минздрав Палестины подвел итоги 471 дня войны между ХАМАС и Израилем. За все время конфликта были убиты 46 913 и ранены 110 750 жителей газы. Более половины из них - женщины, дети и старики.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС
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